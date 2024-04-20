Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye'yi kabul etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - İSTANBUL

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Diplomasi Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne? Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne? Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title