Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasında görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - İSTANBUL