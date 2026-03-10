Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dini Azınlık Temsilcileriyle İftarda Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dini Azınlık Temsilcileriyle İftarda Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldi. Bu buluşma, toplumsal birlikteliğin ve hoşgörünün önemine vurgu yaparken, farklı inanç gruplarının temsilcileriyle diyalog kurma amacını taşıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen iftar programında dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
İngiltere'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dev hava savunma destroyeri yola çıktı

Dev hava savunma destroyeri yola çıktı! İran'ın kapısına dayanacak
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Milyarderlerin serveti 20,1 trilyon dolara ulaştı

Hem sayıları hem de servetleri rekor düzeyde arttı
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı