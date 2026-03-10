Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dini Azınlık Temsilcileriyle İftarda Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında dini azınlık temsilcileri ile bir araya geldi. Bu buluşma, toplumsal birlikteliğin ve hoşgörünün önemine vurgu yaparken, farklı inanç gruplarının temsilcileriyle diyalog kurma amacını taşıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı