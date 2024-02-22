Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan öğrenciyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet edip Çanakkale türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

ERDOĞAN ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı. Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.