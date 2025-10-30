Haberler

'KARŞILIKLI FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞUMUZU MEMNUNİYETLE BELİRTMEK İSTERİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşme sonrası Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşme sonrası Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" denildi.

