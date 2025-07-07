Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyetini Kabul Etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Kabulde, 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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