Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyetini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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