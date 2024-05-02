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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın vefatı üzerine Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan sendika yöneticilerine taziyelerini iletti ve Kavlak için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından Türk Metal Sendikası'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sendika önünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ tarafından karşılandı.

Yaklaşık 40 dakika süren ziyarette, Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Atalay, Akkol ve Altundağ hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Kavlak için sendika yöneticilerine taziyelerini iletti, Kavlak için dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Türk Metal Sendikası Recep Tayyip Erdoğan Pevrul Kavlak Sendika Politika Haberler

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