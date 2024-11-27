Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt

 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

 Uyarılar art arda geldi: 50-60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak

Bu kış bambaşka olacak! Uyarılar art arda geldi
'Yenidoğan Çetesi' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki

Bebek katili çetenin davasında Mahkeme Başkanı'nın sabrının taştığı an

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ederek disipline aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ordudan ihraçları istenen teğmenlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komutanların talimatlarını dinlemeyenlerin yarın neler yapacağını kim bilir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, törende birincilere diplomalarını vermesi üzerinden yöneltilen eleştirilere de "Birinci olmuşlar, ne yapayım" yanıtını verdi.

Mezuniyet töreninde kurallara karşı gelerek korsan yemin eden teğmenlerle ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

Parti grubunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik nedeniyle soruşturulan teğmenlerle de karşı karşıyayız. Bunları disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa bu da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği neticedir. Bunlar bize hakaret ettiği için yargılanıp cezaevine giren kişi için de yaygara kopardılar. Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir. Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler" dedi.

"YARIN NELER YAPABİLECEĞİNİ KİM BİLEBİLİR"

Sözlerinin devamında "Disiplin her yerde lazım ama söz konusu TSK olunca hayati öneme sahiptir" diyen Erdoğan, "Pensilvanya'dan mir alan asker üniformalı militanların ülkeyi nasıl felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatına rağmen teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilebilir. Türkiye pek çok darbe ve cunda girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. CHP her zaman olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Ordumuzun yıpratılmasına provoke dilmesine de eyvallah demeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

"YAPMAM GEREKEN DİPLOMALARINI VERMEKTİ"

Törende birincilere diplomalarını vermeleri üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Kalkıp benim birincilere diploma vermemi değerlendiriyorlar. Birinci olmuş huzurumuza getirilmiş, yapmam gereken nedir? Onların diplomalarını vermektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
img

Flörtlerinin yaş aralığını söyledi, yeni bir tartışma başladı
img

Yusuf Tekin-İmamoğlu geriliminde pik nokta
img

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belli oldu
500

Yorumlar (41)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

emir komuta zincirini bozan.yarin başka şeyleri bozar.geregi yapilsin

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme161
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeydo:

İşte öyle ödün kopar korkudan. Senin derdin Atatürk ile. Ata’nın adını silmeye senin de gücün yetmedi.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme168
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi Turan:

Bu millet ilk seçimde yaptıklarınızın hesabını soracak

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme143
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTayfur Sert:

SAYIN CUMHUR BAŞKANIM SENİN İMANINA KURBAN OLURUM DEDİĞİNİZ GİBİ NERDE MİLLETİN DİNİNE İMANINA DEĞERLERİNE SALDIRAN VAR ARKASINDA CAHAPE VAR

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme140
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

Ülkenin geleceği için acil ERKEN SEÇİM şart

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme115
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

boş boş işlerle ugraşıyorlar kılıc çeksin ne olcak ülke batmıs hergün cinayetler oluyor ekonomi berbat adaleti bitirmişin geçmiş kılıc çekmişe takmışlar bu ülke bu gibi saçmalıklardan büyümedi biri başortüye taktı kafayı biri açık giyinene saygı duymak zorundasınız bu ülke düzelmez insanıda cahil yönetimide kötü

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme72
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Yahu Allah aşkına, anayasa değişikliği için Öcalan ile müzakere hazırlığı yapacak düzeye inen bizzat iktidar. Bu gencecik öğrencilerin, her sene ettikleri yemin mi rahatsız etti sizi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Bu kadının bakışında meymemet yok. Devlet kurumlarında ve askeriyede hiç işi olamaz. Allah korusun şerlerinden

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Atatürk düşmanıyız bunu gizlemiyoruz korkmuyoruz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme66
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıno NAME:

biz senın yılarca ne yapacanı yada yaptıgını bilmiyoruz.. aynı seye bi gün ak bi gün kara bi gün mavi dıyon .gerı vıteste cıgır actın .. ne dedıgını cogu zaman kendinde bilmiyon ekonomıstlıgınde simit cay kadar onu bile beceremedin

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 41 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi! 30 Euro limit nedir? Alışveriş sınırı 30 euro ne demek? Hasan Arat kimdir? Hasan Araç kaç yaşında, nereli? Hasan Arat'ın hayatı ve kariyeri! AFAD personel alımı! AFAD personel alımı 2024 ne zaman başlayacak, başvuru şartları nelerdir? Trafik cezaları 2025'te ne kadar olacak? Emniyet kemeri takmama, arabada cep telefonu kullanma ve kırmızı ışıkta geçme cezası kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ Mİ? BIST 100 endeksi kaç puan yükseldi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.