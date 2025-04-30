Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Astsubay Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika