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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit Astsubay Uzun'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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