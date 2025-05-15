Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, şehit Karadağ'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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