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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Çolak'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA / Politika

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