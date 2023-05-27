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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime saatler kala çağrı: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Türkiye yarın sandık başına gidecek. Seçime saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aday olan 3 ismin de yeterli oya ulaşamaması nedeniyle seçimler 2. tura kaldı. En fazla oyu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bir kez daha karşı karşıya gelecek.

"SENSİZ OLMAZ"

Seçime saatler kala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi. Vatandaşlara seslenen Erdoğan paylaşımında, "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçime saatler kala çağrı: Milletimin her bir ferdine sesleniyorum

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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