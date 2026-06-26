Haberler

Erdoğan'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustasının acı sonu! Ameliyat detayı dikkat çekti
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şovmen Çarkıfelek anısını anlatırken yine hıçkırarak ağladı
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi ortaya çıktı
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti