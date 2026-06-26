Erdoğan'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı