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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtseven için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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