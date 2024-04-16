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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaparak müjdeli haberi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YAKINDA BİR MİKTAR ATAMA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi.

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Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Kabine Eğitim Politika Haberler

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Yorumlar (2)

esrefpasali:

bir miktar? tarif verir gibi olmus, bir miktar tuz bir miktar karabiber, bekledigimiz cevap =egitim bakanligimizin ihtiyaci cerceveside ogretmen atamasi soz verdigimiz gibi mulakatsiz yapilacaktir

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duyarlı vatandaş:

Keşke 100 bin atama olsa fakat bir gerçek vardır ki 104 bin norm fazlası varmış o sayı ne olacak muamma?

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