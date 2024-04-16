Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaparak müjdeli haberi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YAKINDA BİR MİKTAR ATAMA YAPACAĞIZ"

Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi.