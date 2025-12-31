Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye doğum günü ve yeni yıl kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye doğum günü ve yeni yıl kutlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü gönderdiği kırmızı güllerle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü gönderdiği kırmızı güllerle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını kutladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Bahçeli'ye gönderdiği çiçek buketine de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
