Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bay Kemal' göndermesi: Zorlandı ama sonra kabul etti

Soçi'de Putin'le görüşmesinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal" demesi hakkında da konuştu.

"KABULLENMEKTE ÖNCE ZORLANDI"

Erdoğan, "Siz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken sürekli 'Bay Kemal' ifadesini kullanıyorsunuz. O da 'Evet ben Bay Kemal'im dedi. Buna dair ne diyorsunuz? Bay Kemal demeye devam edecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bay Kemal tabii uzun zamandır kendisine lütfettiğimiz bir isimdi ama bu ismi kabullenmekte önce zorlandı, sonra kabul etti. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun demektir. Fakat enteresan olan bir şey daha var, bizim bu ziyaretler de kendisini rahatsız ediyor. Biz bu ziyaretleri yapacağız. Ne Bay Kemal ana muhalefet olarak ne yavru muhalefet, onlar bu tür şeylere giremezler.Bizim şu 40 yıllık siyasetimizin tamamı elhamdülillah bu yolda geçti. Dünyanın gitmediğimiz ülkeleri istisnadır, nadirdir. Bundan sonraki süreçte de Rabbimizin bize verdiği ömür boyunca bunları inşallah yapmaya devam edeceğiz."

"BAY KEMAL" İFADESİNİ SAHİPLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na her fırsatta "Bay Kemal" diyerek hitap ediyordu. Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de düzenlenen Milletin Sesi Mitingi'nde yaptığı konuşmada,Erdoğan'ın kendisine hitaben kullandığı "Bay Kemal" ifadesini sahiplendi. Erdoğan'a seslenen CHP lideri, "Yahu Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal sıradan bir olay değil. Söyleyeyim Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın, Bay Kemal olmak için emperyal güçlerin karşısında diz çökmeyeceksin. Sen kim, Bay Kemal kim?" demişti.

CHP Genel Başkanı, Balıkesir'deki konuşmasının bu bölümünün videosunu "Bay Kemal" notuyla Twitter hesabında da paylaşmıştı. Hatta CHP lideri Twitter profiline de "Bay Kemal" yazmıştı.