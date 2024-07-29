Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenan Işık için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA