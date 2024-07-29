Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenan Işık için başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık'ın vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Kenan Işık'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, sevenlerine ve sanat ve medya camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." - ANKARA