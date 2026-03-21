Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, özel gereksinimli çocuklara sevgi dolu bir yaklaşım sergileyerek, bu güzel evlatların ailelerine de selam ve muhabbetlerini iletti. Erdoğan, farklılıkların kabul edilmesi ve bu çocukların toplumda daha fazla yer alması gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle özel gereksinimli tüm yavrularımızın gözlerinden öpüyor; güzel evlatlarımızın fedakar ailelerine, anne ve babalarına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.
