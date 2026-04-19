Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1'inci Lig'e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı