Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı teklifine tek cümlelik yanıt

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir muhabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) İttifakı teklifi soruldu.

"HAYIRLISI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecinin bu sorusuna "Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun" yanıtını verdi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye'nin NATO merkezli dış politikasına yeni bir alternatif önerdi.

Bahçeli, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir" dedi ve ekledi: "TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir."