Erdoğan'dan Altan Öymen'e Taziye Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in ölümünün ardından resmi X hesabından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Öymen'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika