Erdoğan'dan Afrika Günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyor; güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası'nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

