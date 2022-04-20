Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masayla ilgili dikkat çeken yorum: 2023'ü göremeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. Ekonomiden siyasete kadar birçok konuda konuşan Erdoğan'ın hedefinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Partisi liderlerinden oluşan 6'lı masa vardı.

"MİLLETİM MASAYI KİMİN KURDUĞUNU BİLİYOR"

6 muhalefet liderinin bir araya gelmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürekli kavga eden birbirlerine çelme takan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenler daha öncekiler gibi yine kaybedeceklerdir. Türkiye'de siyasetin adresi de merkezi de AK Parti'dir Cumhur İttifakı'dır. 6'lı muhalefetin tek yaptığı sosyal medyadan birbirlerine ayar vermektir. Milletimiz o masayı kimin kurduğunu, hangi kirli pazarlıkların yapıldığını biliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Sözlerimizin hemen başında Bursa'da infaz koruma memurlarına yapılan terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuruna Allah'tan rahmet diliyorum. Muhalefetin Ramazan'ın manevi atmosferini zehirleme çabalarına rağmen en güzel ve en verimli şekilde yaşamaya özen gösteriyoruz. Şehit yakınlarımızla, askerlerimizle, sanatçılarımızla, sporcularımızla 7'den 70 milletimizle bir araya geliyoruz.

"HER ŞARTTA DİK DURACAĞIZ"

Muhalefet yandaşlarıyla birlikte Boğaz manzaralı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken, biz vatandaşlarımızın yanında, gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayretini veriyoruz. Aklı ve vicdanı kararmışların hezeyanı bizi doğru bildiğimiz yoldan alıkoyamaz. Biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletin duasını almaktan başka bir şey beklemeden hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

"KARDEŞLİK VE KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZ"

20 yıldır olduğu gibi muhalefetin gerilimini aklı selimle savuşturacağız. 1000 yıllık kardeşliğimizin muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine göz yummayacağız. Kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. 2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Bir dönem AK Parti çatısı altında hizmet etmiş, daha sonra teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem veriyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek tek vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır.

MECLİS-İ AKSA BASKINLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Son yıllarda Ramazan aylarını ya salgın ya savaş ya da Müslümanlara yönelik saldırıların gölgesinde yaşıyoruz. Salgında sofralarımız, camilerimiz mahzun kaldı. Bu Ramazanı da savaşın trajik görüntüleri eşliğinde karşıladık. Son günlerde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Görüştüğümüz her lidere Kudüs'ün statüsü konusundaki hassasiyetlerimizi daima açıkça söyledik. Uluslararası toplumu, BM başta olmak üzere her platformda zulme karşı duyarlı olmaya davet ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Kasıtlı olarak bu şekilde davranılıyorsa o zaman başka hesaplar var işin içinde demektir.

PENÇE-KİLİT HAREKATI MESAJI:

TSK, terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgeyi temizlemeye yönelik harekatını yeniledi. Terör örgütünün saldırılarına karşı üslenme bölgelerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Şehit olan iki kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak, hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak hükümetiyle işbirliği içinde yürüttüğümüz bu harekatta askerlerimize başarılar diliyorum. Türkiye'nin kimsenin topraklarında gözü bulunmadığının, tek amacın sınırlarının güvenliğini ve komşu ülkelerde istikrar sağlanmasını olduğunu ifade etmek istiyorum.

"TERÖRİSTLERİN ER YA DA GEÇ BAŞINIZI EZECEĞİZ"

Suriye'de palazlanıp yer tutan terör örgütünün de er ya da geç başını ezeceğimizi bilin."