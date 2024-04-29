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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki: Göz göre göre hayatını kaybetti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de İBB'nin kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur'la ilgili konuştu. Erdoğan, "İstanbul'un göbeğindeki parkta 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı." sözleriyle İBB'yi eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ndeki konuşmasında 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İBB'nin kazı çalışması sonucunda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili "Evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı." ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİZ ÖNCE HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK"

Erdoğan ayrıca Beşiktaş'ta bir gece kulübü yangınında 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili de "Lafa gelince mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Senelerce yaşadığımız sel ve taşkın, heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Derelerimizde temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vermek suretiyle gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Tabiat olaylarının önüne geçemeyiz fakat bunların yol açacağı zararları en aza indirmek bizlerin elindedir. Hangi meselede olursa olsun görevimiz önce her türlü önlemi almak ondan sonra Rabbimizin takdirine teslim olmaktır. 2024 yılını daha sorunsuz can mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum. Negatif ve pozitif anlamlarıyla coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Üçlü gezegen krizi karşısında en yoğun mücadeleyi veren ülkelerden biri olduk.

Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı bu sınamalarla tecrübe ettik. Binlerce canımız plansızlığa kurban giderken vaktinde önlem alındığında can kayıplarını nasıl azaltılabileceğini de bu hadiselerde görmüş olduk. İstanbul'un göbeğindeki parkta 5 yaşındaki evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı.

GECE KULÜBÜ YANGINI: İŞÇİ HAKLARINDA MANGALDA KÜL BIRAKMAYANLARIN SESİ ÇIKMADI

Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'da teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların bu olaylarda sesi soluğu çıkmadı. Antalya'daki teleferik faciasının sorumlularını neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi.

"AFETLERE HAZIRLIK SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Her ay 10-15 bin konutun teslimatı yapılıyor. Afetlere hazırlık siyaset üstü bir konudur. Bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır. Daha fazla yıkım ve gözyaşı dökmek istemiyoruz. Zaman zaman ortaya çıkan sorunları da hızla çözüme kavuşturuyoruz. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin yanında TOKİ vasıtasıyla dayanıklı, modern, sağlam binalar inşa ettik. 2003 yılından bu yana TOKİ tarafından yapılan bina sayısı 1 milyon 351 bini aşıyor."

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Küçükçekmece İstanbul Çocuk Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (19)

Ferhat Uras:

O minik, günahsız yavrunun hayatını kaybetmesinin belediyenin hangi partide olduğuyla bir ilgisi yok. Bu durum, ülkede insan hayatının bir değerinin olmadığıyla, liyakatsiz insanların bir yerlere gelmesiyle ilgilidir tamamen.

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Nurullah Aydın:

eko hamas la ilgileniyor cumhurbaşkanım zamanı yok kusuruna bakma

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Murat Celik:

Ekrem depremden sonra ilgilenecek binaları yapmak için o zaman daha kolay oluyormuş

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Hasan Turk:

Boyle onlarca olay oldu ilk kez aklina geliyor.yilda 400 kadin katlediliyor onlarca kisi ulkede intihar ediyor.demekki haberi okuyor susuyordu.

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Selim Keskin:

ha o zaman diyorsun çocuğun oraya düşmesi normal. belediyenin suçu yok. orası belediyeye ait halka açık bir park. belediye tedbir almamış, konuyu nerelere çekiyorsun, yoksa park ve bahçeler müdürlüğü nden misin?

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erkan yüksel:

NEKADR BASITSINIZ YA SU CÜMLEYI KURACAK EN SON INSAN SIZSSINIZ..NE COCUKLARA SEBEP OLDUNUZ..NE COCUKLARI YETIM BIRAKTIZ..BUKADARDA KARIN AGRISI OLMAZ GERCEKTEN

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SMMM:

AYNEN ÖYLE İMAR BARIŞI İLİÇ MADEN FACİASI HEPSİ BUNLARIN YÜZÜNDEN

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Marko Apostolidis:

Soma babasız bıraktı

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ayhan kaya:

bunda ibb nin suçu yok tek suçlu istanbulda seçimleri kazanmasına vesile olan insanlardır

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Mehmet Taşgın:

İbb başkanı oldu cumhurbaşkanı sanki dünya gündemiyle ilgileniyor

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