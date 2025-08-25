Erdoğan'dan Üniversite Adaylarına Başarı Dilekleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına Ece Erken'den çarpıcı yorum

Ece Erken ayrılığın perde arkasını canlı yayında açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.