Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. asır paylaşımı: Önümüzdeki dönemin en büyük hedefi sivil anayasadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'in 2. asrına girildiğini belirten Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır." dedi.

Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine yapılan kutlamaların ardından bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz." diyen Erdoğan, önümüzdeki dönem en büyük hedeflerinin sivil anayasa yapmak olduğunu söyledi.

"DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük hedeflerini ise şu sözlerle açıkladı: "Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz.

Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihî günde bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz:

"YETER Kİ DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYELİM"

Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir."