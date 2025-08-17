Erdoğan'dan 17 Ağustos Depremi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen depremin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan acının hala yüreklerde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
