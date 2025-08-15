Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Okluk Millet Camii'nde kıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevinde dinlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yazlık konukevindeki Millet Camii'nde kıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri, damadı Selçuk Bayraktar, il ve ilçe başkanları, muhtarlarla birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre ailesiyle birlikte Okluk'ta bulunan yazlık konukevinde dinleneceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
