Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi

DİYARBAKIR - Partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın düzenleneceği yol güzergahında karşılaştığı çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır Havalimanına indi. Daha sonra otobüsle kongrenin gerçekleştirileceği Seyrantepe Spor Salonuna doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisini karşılayanları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bekleyen çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtıp harçlık verdi.

Oyuncak alımı sırasında baygınlık geçiren bir çocuk, hemen ambulansa taşınarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi.