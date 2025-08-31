Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi İçin Çin'de

TIANJIN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tianjin şehrine geldi. Tianjin Havalimanı'nda tören eşliğinde Çinli yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilerleyen saatlerde çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile eşi tarafından zirve katılımcıları onuruna verilecek olan akşam yemeğine katılması bekleniyor. Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş oturumunun ise yarın zirvenin ikinci gününde yer alması öngörülüyor. - TIANJIN