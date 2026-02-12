Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi, Akın Gürlek ayakta böyle alkışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'yi yönelik sert sözlerini ayakta alkışladı. TBMM'deki yemini sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek Gürlek'in yemin etmesini engellemeye çalışmış, sonrasında ise Genel Kurul'da arbede çıkmıştı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi 'faşizan ve kibirli zihniyet' ile suçladı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerini ayakta alkışladı.
  • TBMM'de CHP milletvekilleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin etmesini engellemeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Meclis'teki yumruklu kavgaya değinen Erdoğan, CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

Erdoğan açıklamasında "CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Milletin kürsüsünü işgal etmek dahi her türlü zorbalığı yaptılar. Faşist anlayıştan vazgeçmiyorlar, Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürdüler. Meclis'e terör estirmeye mi geldiniz? Hiç mi utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK AYAKTA ALKIŞLADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi yönelik sert sözlerini ayakta alkışladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

TBMM'deki yemini sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal ederek Gürlek'in yemin etmesini engellemeye çalışmış, sonrasında ise Genel Kurul'da arbede çıkmıştı.

