Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı (3)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NİŞAN TEVCİH TÖRENİ DÜZENLENDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun törenlerin ardından 'Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Onuruna Verilecek Resmi Akşam Yemeği ve Nişan Tevcih Töreni'ne katıldı.

NİŞAN TEVCİH TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun törenlerin ardından 'Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Onuruna Verilecek Resmi Akşam Yemeği ve Nişan Tevcih Töreni'ne katıldı. Burada, Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a Devlet Nişanı tevcih etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Athır Nişanı tevdi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında 5 asra varan kardeşlik ve dostluk bağlarının gün geçtikçe daha da arttığına memnuniyetle şahitlik ettiklerini kaydederek, "İkili ilişkilerimiz kıymetli kardeşim Tebbun'un samimi destekleriyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. 2023 yılında Cezayir'i ziyaretim sırasında stratejik seviyeye yükseltmeyi kararlaştırdığımız Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasının ilk toplantısını bugün başarıyla tamamladık. Toplantı vesilesiyle iş birliğimizi güçlendirecek çeşitli belgelere imza attık. Aziz kardeşimin 'Yeni Cezayir' vizyonunu şahsen büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Cezayir'in Sayın Tebbun'un dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'ATHIR NİŞANI' TEVDİ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz. Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleriyle ilişkilerimize olan kıymetli katkılarınız nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Devlet Nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim. Athır Nişanı'nın tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise kendisine Devlet Nişanı'nın tevcih edilmesinin büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Aybala MELEK/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu

"CHP'li başkan Erdoğan ile görüştü, rozeti hazır"
Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası Afyon’u ayağa kaldırdı

Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği iddia edilen kent ayakta

DSÖ'den aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeye hantavirüs uyarısı

Aralarında Türkiye de var! DSÖ'den 12 ülkeye ölümcül virüs uyarısı
Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin

Putin'den önce ateşkes, sonra tehdit: Kenti terk edin...
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika

Özel'den sürpriz ziyaret! TSK'nın yeni silahları soruldu, yanıtı bomba
Beşiktaş'ta eski aşk alevlendi

Süper Lig devinde anlaşma sağlandı! Resmi açıklama bekleniyor

Tadic, Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzak kalmasının nedenini tek kelime ile cevapladı

Fener'in şampiyon olamamasının nedenini tek kelime ile cevapladı
Tünel üzerine asılan yazıyı gösteren vatandaş, yazılan 20 TL'lik cezaya isyan etti

Tünel üzerindeki yazıyı gösteren vatandaş, yazılan cezaya isyan etti
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

Putin’in tek Avrupalı misafirine büyük engel! Yolculuk değil çile