Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami açılışında muhalefeti yuhalayanlara böyle karşılık verdi

Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, alandaki kalabalığın muhalefeti yuhalaması üzerine "Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Ata yadigarı eserleri korumak kollamak bizim en başta gelen görevimizdir. Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinden sonra alandaki kalabalığın muhalefeti yuhalaması üzerine devreye giren Erdoğan, "Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka birşey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı" karşılığını verdi.