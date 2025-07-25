Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna müzakerelerini değenlendiren Erdoğan, "Liderler İstanbul'da buluşturmak istiyoruz. Belki bu hafta içinde sayın Putin ve Trump ile görüşebilirim" dedi.

ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM

Erdoğan, devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ve bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor." açıklamasında bulundu.