Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan "Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Rusya-Ukrayna müzakerelerini değenlendiren Erdoğan, "Liderler İstanbul'da buluşturmak istiyoruz. Belki bu hafta içinde sayın Putin ve Trump ile görüşebilirim" dedi.
ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM
Erdoğan, devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ve bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor." açıklamasında bulundu.