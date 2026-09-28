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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM 81. Genel Kurulu) Biz orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı