Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz, etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken; onlar kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı