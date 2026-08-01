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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var; yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını il – ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var; yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını il – ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var; yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını il – ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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