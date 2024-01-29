Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız"

-120 km'ye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Mesafe 30 dakikaya, Göktürk- Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İHL arası 45 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya inecektir.

"Bu hattımızın hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'ne katılıyor.