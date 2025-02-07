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Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

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AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona gelirken yoldaki billboardlarda okuduğu yazılar üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Erdoğan, "Neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor" ifadelerine yer verdi.

Ak Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"SENİN HAYALLERİN BİZE ULAŞAMAZ EKREM"

"Gelirken billboardlar gördüm; neymiş İstanbul'u konutlarla donatmışlar" diyen Erdoğan, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem. Şimdi aynı hizmet aşkı ile çalışarak ülkemizi dünyada daha yüksek seviyelere getireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Sözlerinin devamında Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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