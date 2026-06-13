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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Vakfı Lokali'nde vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Vakfı Lokali'nde vatandaşlarla buluştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı Lokali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı Lokali'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Erzurum Vakfı Lokali'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'ın ziyaretine İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla tek tek sohbet etti. Lokalde çay ve kahve içen Erdoğan ile bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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