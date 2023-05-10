Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin açılışına katıldı

BATMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da yapımına 3 yıl önce başlanan Necat Nasıroğlu Külliyesinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Batman'da gerçekleştirilen seçim mitingine katıldı. Mitingte Batmanlılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından yapımı tamamlanan Necat Nasıroğlu Külliyesinin açılışını yaptı. Dualar eşliğinde kurdelesi kesilen külliye Batman halkının hizmetine açıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Necat Nasıroğlu Külliyemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Batman'ımız çok çok müstesna bir eser kazandı. Nasıroğlu ailesine şehrimize katkılarına, Batmanlı kardeşlerime destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Külliyemiz kendi alanında örnek bir eser olarak benzer yatırımlara örnek olacaktır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye açılışından sonra Batman'dan ayrıldı.