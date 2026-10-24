Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı