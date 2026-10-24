Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası

"Pembe oda" istediler

8 yıl çalıştı, parasını alamadı bir de dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar

8 yıl çalışıp parasını alamadı, dayak yedi! Yargıtay'dan kritik karar
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen 3 madenci toprağa verildi

3 cana veda! Ömer ve Elif'in acısı yürek dağladı