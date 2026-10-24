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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılılaşmayı sadece gardıropta arayan, tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı