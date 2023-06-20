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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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