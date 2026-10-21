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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Banyas, Reyhanlı ve Suriye'deki katliamların faili teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile MİT'in gizli kahramanlarını tebrik ediyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Banyas, Reyhanlı ve Suriye'deki katliamların faili teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile MİT'in gizli kahramanlarını tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Banyas, Reyhanlı ve Suriye'deki katliamların faili teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile MİT'in gizli kahramanlarını tebrik ediyorum"

Kaynak: AA
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