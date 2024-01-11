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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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