Erdoğan, Azerbaycan'daki Zirveyi Tamamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nin ardından temaslarını tamamlayarak yurda dönüş için Azerbaycan'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından yurda dönmek üzere Azerbaycan'dan ayrıldı. - GEBELE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika