Erdoğan'dan Aliyev'e Geçmiş Olsun Mesajı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA

