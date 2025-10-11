Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayder Yaylası'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam geldiği, dün de toplu açılış törenine ve çeşitli toplantılara katıldığı Rize'de helikopterle bugün Ayder Yaylası'na gitti.

3 günlük Rize ve Trabzon programı kapsamında bugün öğle saatlerinde helikopterle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayla sakinleri ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesinin ismini taşıyan termal tesisi de gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, Ayder gezisi sonrasında Rize il merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılacak. - RİZE