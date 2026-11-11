Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti.
Erdoğan Dijital Medya'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'yi kabul etti" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı